Charlotte, NC.- La Major League Soccer anunció la lista de las camisetas adidas de la MLS más vendidas. La clasificación, basada en las ventas en MLSstore.com, operada por Fanatics, incluye a tres jugadores del Charlotte FC: Wilfried Zaha, Patrick Agyemang y Ashley Westwood, quienes se encuentran entre los 11 primeros.

𝐓𝐡𝐫𝐞𝐞 names on 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝𝐬 of backs 👑

Agyemang. Westwood. Zaha. The 𝒐𝒏𝒍𝒚 club with 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 in MLS’s top 15 best-sellers. pic.twitter.com/Dc7IsdAYQm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 18, 2025