24 y 25 de junio: Sonic the Hedgehog 2 y The Bad Guys

1 y 2 de julio: Sonic the Hedgehog 3 y The Wild Robot

8 y 9 de julio: Spider-Man: Into the Spider-Verse y Paw Patrol: La Película

15 y 16 de julio: Spider-Man: Across the Spider-Verse y Paw Patrol: The Mighty Movie