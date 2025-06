Charlotte, NC.- A casi dos meses del robo de un vehículo que contenía un bulldog francés llamado Julio, agentes de University City Division del CMPD continúan su investigación activa. Aunque han logrado varios avances y detenciones, el paradero del perro sigue siendo un misterio. Por los momentos dieron a conocer la captura de otro sospechoso.

As a result of an ongoing investigation, the University City Division has identified and charged Tahari Taylor, 20, in connection with this case. Mr. Taylor was arrested on May 30 for Possession of Stolen Property. This investigation remains active. Julio has not been recovered.

— CMPD News (@CMPD) June 2, 2025