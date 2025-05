Buscan a Julio, un bulldog francés robado junto con un vehículo

Charlotte, NC.- La comunidad de University City mantiene la esperanza de encontrar a Julio, un bulldog francés de color negro, desaparecido desde el domingo 6 de abril, luego de un robo de vehículo ocurrido alrededor de las 7:00 p. m. en la cuadra 3000 de Barrow Road.

On Sunday, April 6, 2025, at approximately 7 p.m., University City Division officers responded to vehicle theft call for service in the 3000 block of Barrow Road.

When officers arrived on scene, they learned that the victim’s black French bulldog, Julio, was in the vehicle when… pic.twitter.com/eFfGi11Iw7

