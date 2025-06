Charlotte, NC.- Trysten Anthony Cullon, de 26 años de edad y residente de Carolina del Sur, compareció ante la jueza magistrada federal Susan C. Rodríguez y se declaró culpable de conspiración para cometer acoso cibernético en un plan dirigido a una víctima vulnerable y a sus familiares directos mediante mensajes de texto extorsivos y amenazantes, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Anteriormente, el 10 de abril de 2025, Jade Ashlynn Stone, de 25 años y residente de Carolina del Sur, se declaró culpable de conspiración para cometer acoso cibernético.

