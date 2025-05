Detienen a mujer implicada en el robo del bulldog francés Julio

Charlotte, NC.- Agentes de University City Division del CMPD identificaron y acusaron a Kendra Hunter, de 37 años de edad, en relación con el robo de un vehículo que involucró la desaparición de Julio, un bulldog francés negro. El arresto de Hunter se llevó a cabo el 13 de mayo de 2025 y enfrenta cargos por posesión de propiedad robada, un delito grave. La investigación continúa activa, y las autoridades no descartan nuevas imputaciones conforme avancen en la recuperación del perro y se obtengan más pruebas.

— CMPD News (@CMPD) May 22, 2025