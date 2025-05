Estudiante será Embajadora Nacional de concurso de escritura

Charlotte, NC.- Una estudiante de Northeast Middle School fue nombrada como Embajador Nacional del concurso de escritura anual “Do the Write Thing” (DTWT) – «Haz lo Correcto»- del condado Mecklenburg.

Haven Williams, estudiante de séptimo grado de la Escuela Intermedia Northeast, representará a sus compañeros como Embajadora Nacional durante la Semana de Reconocimiento de la Campaña Nacional para Detener la Violencia en Washington, D. C. este verano. Su maestra, Mai-Lan Lewis, de la Escuela Intermedia Northeast, también está invitada a participar. La ceremonia de reconocimiento local se celebró el 5 de mayo en la Academia de Entrenamiento de Policía y Bomberos de Charlotte.

Una iniciativa de la Campaña Nacional para Detener la Violencia, «Haz lo Correcto» es un programa de escritura para estudiantes de secundaria que invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo la violencia juvenil ha afectado sus vidas y a considerar qué pueden hacer al respecto.

Como Embajadora Nacional del Condado Mecklenburg, Haven, su padre, madre o tutor y la Sra. Lewis están invitados a Washington para un viaje con todos los gastos pagados en julio. Haven verá su obra expuesta en la Biblioteca del Congreso, visitará monumentos nacionales, aprenderá más sobre la capital del país y asistirá a la cena nacional de reconocimiento de «Haz lo Correcto».

Sobre «Do the Write Thing»

Do the Write Thing es una colaboración entre la división de Servicios de Prevención e Intervención de los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg .

El programa está dirigido a estudiantes de secundaria, ya que tienen la edad suficiente para vivir experiencias que están moldeando sus vidas, pero no demasiado para quedar atrapados en patrones perjudiciales. A una edad muy vulnerable, justo cuando se convierten en adolescentes, el Condado Mecklenburg espera conectar con ellos, fomentando el compromiso de valorar sus palabras.

Haven escribió sobre el dolor y el impacto de la violencia doméstica y juvenil en su vida y cómo ha cambiado la forma en que ve a las personas que la rodean.

«El acoso escolar es una de las principales razones por las que algunos estudiantes recurren a la violencia con armas de fuego o incluso al suicidio. Las redes sociales y el ciberacoso pueden hacer que los adolescentes se comparen con otras personas, pensando «Quiero parecerme a ellos», lo que puede generar inseguridad. Además del acoso, puede llevar al suicidio o incluso a un tiroteo escolar. Algunas personas podrían querer vengarse de los compañeros que las acosan o las atormentan».

El concurso

Estudiantes de 14 escuelas de Charlotte-Mecklenburg presentaron 587 ensayos este año. Para el concurso de escritura, los estudiantes pueden usar cualquier tipo de expresión escrita, como ensayos, poemas, obras de teatro o canciones, con una extensión aproximada de entre 500 y 1000 palabras.

Los tipos de violencia más comunes abordados por los estudiantes este año incluyeron violencia doméstica, acoso escolar y ciberacoso, agresiones físicas, alcoholismo, exposición a contenido violento en los medios, entre otros. La Escuela Intermedia Northeast ganó el premio «Mayor Cantidad de Ensayos» con 159 trabajos y recibirá $300 en útiles escolares.

Para muchos estudiantes, es la primera vez que se expresan sobre cómo les afecta la violencia. Escribir se convierte en una experiencia catártica y terapéutica. Asumen una experiencia muy personal, a veces dolorosa, la plasman en papel y siguen adelante. A nadie le gusta ser marginado. Estos jóvenes estudiantes tienen experiencias, pensamientos y reflexiones que desean compartir.

Los socios del condado Mecklenburg en el concurso Do the Write Thing incluyen Communities in Schools, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg.

Video: Violencia juvenil