Trump amenazó a China de imponer más aranceles

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer adicionalmente 50% de aranceles a China, si el gobierno no retira los gravámenes impuestos a los productos de EE.UU.

A través de sus redes sociales, afirmó que «si China no retira su aumento del 34 %, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China, a partir del 9 de abril».

De la misma manera, señaló que «se suspenderán todas las conversaciones con China que ha solicitado para abordar la guerra comercial”.

Yesterday, China issued Retaliatory Tariffs of 34%, on top of their already record setting Tariffs, Non-Monetary Tariffs, Illegal Subsidization of companies, and massive long term Currency Manipulation, despite my warning that any country that Retaliates against the U.S. by…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 7, 2025