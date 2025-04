Más de 36 libras de cocaína fueron incautados en Texas

Texas.- Un total de 36,8 libras de cocaína valorada en de $491,000 fueron incautadas por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

A través de un boletín de prensa, señalaron que el procedimiento se realizó en el Puerto de Entrada de Eagle Pass en la que hallaron oculta la droga en un vehículo de pasajeros.

Explicaron que el procedimiento se realizó cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional Camino Real remitieron una camioneta Ford 2014, conducida por una ciudadana mexicana de 57 años, para una inspección secundaria.

Asimismo, destacaron que “durante la inspección, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y la revisión por un equipo canino, los oficiales de la CBP descubrieron 16 paquetes con un total de 36.81 libras (16.70 kg) de presunta cocaína oculta en el vehículo. La cocaína tiene un valor total estimado en la calle de $491,581”.

