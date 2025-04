caCharlotte, NC.- Un operativo antidrogas coordinado en la cuadra 4200 de Blackwood Avenue culminó con la detención de tres individuos y el decomiso de narcóticos y un arma de fuego, según informaron fuentes oficiales. La acción que se realizó el jueves 3 de abril de 2025, a cargo de oficiales de la Unidad de Reducción del Delito de North Tryon, con la colaboración de la unidad VICE y el equipo SWAT del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

On April 3, 2025, officers with the North Tryon Division Crime Reduction Unit along with the assistance of VICE and CMPD SWAT, executed a search warrant in the 4200 block of Blackwood Avenue.

