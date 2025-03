EE.UU. ofrece recompensa por información de las redes financieras del Hezbolá

Washington.- Con el objetivo de acabar las redes financieras del grupo islamista Hezbolá, el Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información.

Así lo dio a conocer, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce en rueda de prensa, en la que anunció nuevas sanciones financieras contra cinco personas y tres empresas en el Líbano.

The United States announced important steps to disrupt the complex schemes Hizballah uses to conceal its illicit behavior and acquire revenue to fund its malign activities.

We are taking decisive action against anyone involved in facilitating Iran's oil sales. pic.twitter.com/4ibJiio7Lj

— Department of State (@StateDept) March 29, 2025