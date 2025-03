Charlotte, NC.- Charlotte Mecklenburg Library actualizará su software interno este abril. Este software permite a su personal gestionar y retirar materiales, así como realizar reservas. Por esta razón, no podrán procesar devoluciones hasta el 23 de abril 2025. Los materiales devueltos permanecerán en la cuenta del titular de la tarjeta hasta esa fecha, así lo confirmó en su página web.

Charlotte Mecklenburg Library is updating its behind-the-scenes software this April. This software enables our staff to manage and checkout materials and for you to place holds.

Read more here –> https://t.co/DMsXifDiTf pic.twitter.com/8skBRfav7S

— Charlotte Mecklenburg Library (@cmlibrary) March 16, 2025