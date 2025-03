Acusan a un hombre por tráfico de drogas

Charlotte, NC.- Acusaron a un hombre por tráfico de drogas. Enfrenta dos cargos de tráfico de metanfetamina, dos cargos de tráfico de cocaína, dos cargos de tráfico de MDMA, conspiración para vender cocaína y conspiración para entregar cocaína, la información fue confirmada por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) que amplió detalles de su arresto en 2024.

On July 19th, 2024, CMPD’s Vice and Narcotics Unit arrested Timothy Jeter, 36, a drug trafficking suspect. Detectives carried out a search warrant at a home linked to Jeter and seized 3.75 lbs. of suspected meth, 2 lbs. of suspected cocaine, .12 lbs. of suspected MDMA, .23 lbs.… pic.twitter.com/Xizek8KclI

— CMPD News (@CMPD) March 7, 2025