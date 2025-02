Charlotte, NC.- Desde 2019, ha habido un aumento del 200% en las muertes por sobredosis entre los residentes afroamericanos e hispanos en el condado Mecklenburg, en comparación con un aumento del 14% entre los residentes blancos durante el mismo período.

Overdose deaths in our Black and Hispanic communities in Mecklenburg County have risen 200% since 2019, largely due to fentanyl being mixed with street drugs.

Anyone can save a life, get free naloxone (narcan) today:

