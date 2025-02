La Casa Blanca anunció nuevo reglamento para los medios de comunicación

Washington.- La administración de Donald Trump anunció un nuevo reglamento en la que decidirán cuales serán los medios de comunicación y periodistas que puedan entrevistar a Donald Trump.

La información la dio a conocer en rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien detalló que partir de ahora, será el Ejecutivo quien seleccione a los miembros del “pool”.

«Durante décadas, un grupo de periodistas con base en Washington, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha dictado qué periodistas pueden hacerle preguntas al presidente en estos espacios tan íntimos. Ya no es así», afirmó Leavitt.

🚨 @PressSec announces changes to the "press pool" that covers President Trump: "For decades, a group of D.C.-based journalists — the @WHCA — has long dictated which journalists get to ask questions of @POTUS in these most intimate spaces. Not anymore." pic.twitter.com/fHd5Wkm3nE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025

Buscan asegurar que todos tengan la misma oportunidad

Es de destacar que este “pool” estaba anteriormente reducido por un grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que acompañaban al presidente de EE.UU. en sus actos y luego era trasmitido a otros reporteros.

«Hay cientos de periodistas que se presentan en este edificio todos los días y no se les concede el lujo de volar en el Air Force One y hacer entrevistas a Trump”, afirmó Leavitt.

.@PressSec on the press pool reforms: "There are hundreds of journalists who show up to this building every day and are not granted that luxury of flying on Air Force One and asking @POTUS questions. We want to ensure that everyone has a seat at that highly coveted table." pic.twitter.com/EFsr6uIg6L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025

En este sentido afirmó que en la Casa Blanca “queremos asegurarnos de que todos tengan un lugar en esa mesa tan codiciada».

Por último, se refirió sobre las filtraciones de información sensible a la prensa, en la que destacó que «es inaceptable que burócratas de carrera se interpongan en el camino de la voluntad del pueblo estadounidense».

.@PressSec on leaks of sensitive information to the press: "It's unacceptable for career bureaucrats who are standing in the way of the will of the American people." pic.twitter.com/OxeazsWX1t — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025

