Gobierno de Maduro recibe a los deportados de Guantánamo

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro recibió el jueves 20 de febrero a los 177 migrantes venezolanos que fueron deportados de Guantánamo a Honduras y luego fueron llevados al país.

En el aeropuerto internacional de Maiquetía, se encontraba el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien recibió a los migrantes venezolanos que llegaron en un vuelo de la aerolínea Conviasa, perteneciente al gobierno de Nicolás Maduro.

El funcionario de Maduro, denunció que estas 177 personas se encontraban en el “infierno”, en referencia a Guantánamo.

“El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario, y están regresando a su país. Están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos”.

De la misma manera, aprovechó la oportunidad para agradecer al gobierno de Honduras por ser puente para el traslado de los migrantes deportados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@mijpvzla)

Revisarán a los deportados si pertenecen al Tren de Aragua

Por otro lado, Diosdado Cabello, se refirió que revisarán la situación de los migrantes que fueron deportados de Estados Unidos, y darán a conocer si hay personas vinculadas con la banda delictiva del Tren de Aragua.

Ver más: Deportan a 177 migrantes venezolanos de Guantánamo a Honduras

“Si hay uno, diremos uno; si hay dos, diremos dos, si no hay ninguno, diremos que no hay ninguno, porque aquí no hay chantaje”, agregó.

Es de recordar, que en semanas anteriores medios estadounidenses habían confirmado sobre el envió de varios integrantes de la banda delictiva del Tren de Aragua que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@mijpvzla)

Video: Venezolanos sin extensión de TPS: Opciones legales y posibles cambios favorables