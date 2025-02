Geordie Kinnear: El alma de los River Rats

Charlotte, NC.- Geordie Kinnear es el emblema de los Albany River Rats. Su trayectoria en el hockey profesional es inseparable de la historia de la franquicia, desde su fundación en 1993 hasta su mudanza a Charlotte.

“I’m a loyal person, I always play for the logo, not the name on the back. There’s a lot of pride, a lot of memories"

Nobody embodied the River Rats like Geordie Kinnear, whose career goes hand-in-hand with the team's history

📝 https://t.co/BHa8O2JbaF pic.twitter.com/IKEVIbKT0A

— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) February 21, 2025