Secretario de Transporte confirma el despido de 400 empleados de la FAA

Washington.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy confirmó el despido de al menos 400 empleados de La Administración Federal de Aviación (FAA).

A través de su cuenta en la red social X, le respondió al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, quien denunció sobre los despidos injustificados en el organismo nacional.

Es de destacar que Buttigieg escribió en su red social X que “el público que viaja necesita respuestas. ¿Cuántos miembros de la FAA fueron despedidos recientemente? ¿Qué puestos? ¿Y por qué?”.

The flying public needs answers. How many FAA personnel were just fired? What positions? And why?

En este sentido Duffy le respondió afirmando que “la FAA por sí sola tiene nada menos que 45.000 empleados. Despidió a menos de 400, y todos estaban en período de prueba. Es decir, habían sido contratados hacía menos de un año. No despidió a ningún controlador de tráfico aéreo ni a ningún miembro del personal de seguridad esencial”.

“Durante cuatro años, el alcalde Pete no logró resolver la escasez de controladores aéreos ni modernizar nuestro anticuado sistema de control del tráfico aéreo, que data de la Segunda Guerra Mundial. En menos de cuatro semanas, ya hemos comenzado el proceso y estamos involucrando a las mentes más brillantes del mundo entero”, afirmó el nuevo secretario del gobierno de Trump.

Mayor Pete failed for four years to address the air traffic controller shortage and upgrade our outdated, World War II-era air traffic control system. In less than four weeks, we have already begun the process and are engaging the smartest minds in the entire world.

