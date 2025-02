Joven capturado en zona boscosa tras intensa persecución

Charlotte, NC.- Un operativo conjunto entre Hickory Grove Division, la Unidad K-9, el RTCC y la Unidad de Aviación permitió la captura de Gabriel Lagos, de 21 años de edad, en una zona boscosa tras una intensa persecución el pasado jueves 30 de enero.

Great work by our Hickory Grove Division officers, K-9 Unit, RTCC and Aviation Unit for taking Gabriel Lagos, 21, into custody after a jump and run. On Thursday, January 30th, officers attempted to initiate a traffic stop on Lagos for a covered license plate. Lagos did not stop… pic.twitter.com/GmlD8K9AMj

