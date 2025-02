Charlotte, NC.- Sentenciaron a Jason Travis Shook, de 42 años, de Conover, NC, a 210 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por cargos de drogas y armas, anunció Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de NC.

Armed felon is sentenced to 17 ½ years in prison on drug and gun charges.

w/ @DEAATLANTADiv @CATCO100 https://t.co/B3Jb5Lakoe pic.twitter.com/EgyrmqRX6W

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) February 11, 2025