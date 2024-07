Gobernador Cooper inicia campaña anual de suministros escolares

Raleigh, NC.- El gobernador Cooper inició una campaña anual de suministros escolares para apoyar a las escuelas públicas, los estudiantes y los maestros de Carolina del Norte.

The Governor’s School Supply Drive runs from July 15 to August 9. Next time you’re out shopping, consider picking up some supplies to help our public schools and educators.

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 15, 2024