Charlotte, NC.- El Charlotte Fire Department confirmó que un incendio causado por desecho de cigarrillo dejó pérdidas de $175.000 en una infraestructura.

Aproximadamente a las 5:30 am del domingo 23 de junio, Charlotte Fire respondió a un incendio en una casa en la cuadra 3600 de Bullard St.

Cuando llegaron los bomberos de Charlotte, la casa tenía un intenso incendio.

«Las alarmas de humo en funcionamiento en la casa alertaron a los residentes y evacuaron la casa de manera segura. Los bomberos controlaron el incendio en 23 minutos», escribieron en la cuenta X de @CharlotteFD

Charlotte Fire confirmó que una persona fue evaluada y dada de alta por Medic.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 3600 block Bullard St. 30 Charlotte firefighters controlled the incident in 23 minutes. One patient was evaluated and released by @MecklenburgEMS No other reported injuries to civilians or firefighters. The fire is under investigation. pic.twitter.com/fekXWAgfsl

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) June 23, 2024