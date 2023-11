Violencia armada deja una nueva víctima mortal

Charlotte, NC.- La violencia armada ha dejado una nueva víctima mortal en la ciudad de Charlotte, según informaron las autoridades.

El jueves 16 de noviembre, poco después de las 11:30 pm, oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron a la cuadra 800 de Villa Court.

Ellos llegaron al sitio en respuesta a una llamada de servicio por un asalto con arma mortal.

