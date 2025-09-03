Hispano es arrestado y acusado por la muerte a tiros de un niño

Houston.- El Departamento de Policía de Houston (HPD) anunció el arresto y la presentación de cargos a un hombre hispano acusado del homicidio de un niño de 11 años de edad.

En un comunicado, el departamento policial, identificó al detenido como Gonzalo León Jr., de 42 años, quien fue acusado de asesinato en el Tribunal de Distrito Criminal 177.

Explicaron que agentes policiales junto con su Equipo Especial de Armas y Tácticas (SWAT) y el Equipo de Detención Criminal (CAT), lo detuvieron el martes 2 de septiembre y fue ingresado en la Cárcel del condado Harris.

Sobre el caso señalaron que la víctima fue identificada como Julián Guzmán, de 11 años. Los agentes respondieron a una llamada de emergencia en la cuadra 9700 de Racine Street el sábado 30 de agosto alrededor de las 10:55 p.m.

De la misma manera, señalaron que el llegar, encontraron al menor con una herida de bala. Fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente fue declarado fallecido.

El niño estaba jugando a tocar timbres en el vecindario

Por otro lado, según la investigación, el menor estaba tocando timbres de casas en el área y corriendo. Un testigo declaró que Guzmán estaba huyendo de una casa justo antes de ser herido.

Destacaron que los detectives llevaron a cabo una investigación exhaustiva, identificaron a León como el sospechoso y consultaron con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Harris, lo que llevó a la presentación de cargos.

Por último, resaltaron que los detectives J. Brown y el sargento M. Cass, de la División de Homicidios de HPD, están a cargo de la investigación.

