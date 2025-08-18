La Casa Blanca celebra récords históricos bajo la política económica de Trump

Washington.- La Casa Blanca, destacó el lunes 18 de agosto, que el mercado bursátil estadounidense atraviesa una de sus etapas más sólidas en años, impulsado por el marco fiscal y regulatorio implementado bajo la administración de Donald Trump.

En un comunicado, detallaron que el S&P 500 acumula un crecimiento cercano al 10 % en lo que va del año, alcanzando máximos históricos.

Superan las estimaciones de ganancias

Al mismo tiempo, resaltaron que de acuerdo con Goldman Sachs, el 84 % de las empresas superaron las estimaciones de ganancias de Wall Street, el mayor porcentaje en cuatro años.

Otros indicadores destacan que:

Las utilidades por acción del S&P 500 crecieron 11 % interanual, casi tres veces más de lo previsto.

El 60 % de las compañías superó las previsiones en más de una desviación estándar.

El 58 % de las firmas aumentó su guía de ganancias anuales, duplicando el ritmo del primer trimestre.

En este sentido, destacaron que las menciones de “recesión” en reportes corporativos cayeron 84 % frente al trimestre anterior.

De la misma manera,, señalaron que los analistas citan la “One Big Beautiful Bill”, una reforma fiscal impulsada por Trump, como motor clave detrás del auge.

Al respecto, David Kostin, estratega jefe de Goldman Sachs señaló que “el trimestre estuvo marcado por una de las mayores frecuencias de superación de expectativas en la historia”.

Por último, la Casa Blanca, destacó que el desempeño económico refuerza la narrativa del gobierno Donald Trump sobre un clima de inversión dinámico y una confianza empresarial renovada.

