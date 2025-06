Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte vivió un momento clave el martes 17 de junio con la colocación de la primera piedra de la futura División Noroeste del Departamento de Policía (CMPD), en un acto simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa para la seguridad local. Ubicada en Mount Holly-Huntersville Road, al norte de la ciudad, la estación promete transformar el alcance comunitario de la institución.

Today marked a groundbreaking moment for CMPD as we officially broke ground on what will soon be our newest division, the Northwest Division. This momentous occasion represents more than just a new building; it reflects our unwavering commitment to serve every community in… pic.twitter.com/DlwSi5st6J

— CMPD News (@CMPD) June 17, 2025