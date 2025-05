Charlotte, NC.- Charlotte impulsa una nueva estrategia comunitaria para fortalecer la seguridad en los vecindarios. Se trata del programa “Conecta a Charlotte”, una iniciativa del Departamento de Policía (CMPD) que invita a los residentes a registrar voluntariamente sus cámaras de seguridad a través de una plataforma en línea, rápida y segura.

2025’s neighborhood watch? Connect Charlotte!

Through this voluntary program, residents can help keep our city safe by registering their security cameras with CMPD.

•Registering a camera does NOT allow the CMPD to access a live video stream.

•Registration only allows… pic.twitter.com/PipujPBOj2

— CMPD News (@CMPD) May 29, 2025