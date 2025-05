Trump arremete otra vez contra el sistema judicial de EE.UU.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el sistema judicial del país, tras los obstáculos que han colocado por sus medidas migratorias. Especialmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos integrantes del Tren de Aragua.

A través de sus redes sociales, afirmó que “nuestro sistema judicial no me permite realizar el trabajo para el cual fui elegido”.

“Los jueces activistas deben permitir que la Administración Trump deporte a los asesinos y otros criminales que han ingresado ilegalmente a nuestro país, SIN DEMORA!”, afirmó Trump.

Our Court System is not letting me do the job I was Elected to do. Activist judges must let the Trump Administration deport murderers, and other criminals who have come into our Country illegally, WITHOUT DELAY!!!

From Donald Trump Truth Social 05/07/25 09:49 AM

