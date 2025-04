Alerta por adulto mayor desaparecido con demencia y diabetes

Charlotte, NC.- Las autoridades del CMPD se encuentran en máxima alerta tras la desaparición de Thomas Edward Harris, un hombre de 74 años de edad con demencia y diabetes que fue visto por última vez el pasado 15 de abril alrededor de la 1:00 p. m. en su domicilio, ubicado en la cuadra 7700 de Rockland Drive, en el distrito de University City.

Public's Assistance Requested in Missing Person Investigation in the University City Division https://t.co/S2Li9mpjsq

— CMPD News (@CMPD) April 16, 2025