Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció su Consejo Asesor sobre Seguridad y Bienestar Estudiantil, en la escuela secundaria Moore Square Magnet, copresidido por la líder demócrata del Senado Sydney Batch, el subsecretario William «Billy» Lassiter del Departamento de Seguridad Pública y la maestra del año 2024 de Carolina del Norte, Heather Smith.

Nothing is more important than keeping our students safe. Yesterday, I announced my new Advisory Council on Student Safety and Well-Being. Together, we can create safe classrooms where our students to flourish and succeed. pic.twitter.com/68DWjzW5ly

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) April 8, 2025