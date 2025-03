Asheville, NC.- El fiscal federal Russ Ferguson anunció que Amy Elizabeth Curry, de 48 años de edad y residente de Waynesville, NC, fue condenada a 70 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por malversar al menos $1.5 millones de un centro de vida asistida para personas mayores. Además de la pena de prisión impuesta, Curry deberá pagar al centro $1.469.407,24 en concepto de restitución.

Former office manager of senior assisted living facility is sentenced to more than 5 years in federal prison for $1.5M embezzlement #scheme.

w/ @FBICharlotte @HaywdNCSheriff https://t.co/564tZfueQB pic.twitter.com/wdNuXaeHX1

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) March 20, 2025