Capturan a sospechoso de homicidio y decomisan armas

Charlotte, NC.- El pasado 26 de septiembre de 2024, oficiales de la División Eastway del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) respondieron a un reporte de por un asesinato en Eastcrest Drive. Gracias a la colaboración de testigos y la unidad Crime Stoppers, los detectives identificaron a Ramon Alexi Santos-Funes, de 34 años de edad, como sospechoso de homicidio.

On Thursday, September 26th, 2024, CMPD’s Eastway Division officers responded to a homicide on Eastcrest Drive. Detectives sought the public’s assistance in search for the suspect. Witnesses reached out to our Crime Stoppers unit and helped detectives identify Ramon Alexi… pic.twitter.com/UWRoJY3C80

— CMPD News (@CMPD) February 21, 2025