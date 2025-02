Taller gratuito: Aprende a pensar y escribir como un periodista

Charlotte, NC – La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas invita a la comunidad a participar en el taller gratuito y en español: “Claves para pensar y escribir como periodista”. Escribir bien abre puertas. Piensa, analiza y escribe con precisión. Aprende a estructurar ideas con claridad y descubre claves para mejorar tus habilidades de comunicación. ¡Cupos limitados!

El taller será impartido por Diego Barahona, presidente de la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, quien compartirá su vasta experiencia en el campo del periodismo.

Sobre Diego Barahona

Con más de 25 años de carrera profesional, Diego Barahona ha incursionado en múltiples campos de la comunicación como reportero, locutor, presentador de televisión, productor, guionista y escritor, tanto en su natal Ecuador como en Estados Unidos. Actualmente, es el editor de La Noticia, el sistema de información en español de Carolina del Norte.

Como estratega en comunicación, ha diseñado planes de manejo de medios para varias instituciones públicas, privadas y entidades sin fines de lucro, entre ellas la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Como “media coach”, ha capacitado a autoridades, activistas, políticos, reinas de belleza y cantantes para que se desempeñen ante los medios de comunicación.

Barahona ha recibido múltiples galardones a lo largo de su trayectoria, entre ellos, del año 2016 al 2024 fue nombrado como el periodista de un medio impreso en español más premiado en Estados Unidos, al recibir una treintena de Premios José Martí, entregados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP). Es autor del libro best seller de Amazon.com ¿Cómo leer a las personas?, que habla sobre comunicación no verbal.

Detalles del evento

El taller será el jueves 27 de febrero, de 6:00 pm – 8:00 pm en el Centro Cultural Olma Echeverri de La Coalición Latinoamericana, ubicada en:4938 Central Ave, Charlotte, NC.

El evento está dirigido a comunicadores, creadores de contenido, apasionados por la escritura y a la comunidad en general que buscan perfeccionar sus habilidades y aprender técnicas periodísticas clave. La entrada es gratuita, pero el registro es obligatorio. Para inscribirte, visita: www.periodistasdelascarolinas.com.

No pierdas esta oportunidad única de aprender de la mano de un experto y conectar con otros interesados en el mundo del periodismo. ¡Te esperamos!

Para más información, contacta a:

Correo electrónico: organizacionphlc@gmail.com

Teléfono: 407-520-0187

Sobre la OHJTC

Fundada el 18 mayo de 2022, la OHJTC es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que tiene el propósito de unir y apoyar a los profesionales de la comunicación que trabajan en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Video: 2da Cumbre de Periodistas “Fortaleciendo nuestra narrativa»