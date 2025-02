Asesinan a mujer en un estacionamiento: Hay varios heridos

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan un asalto con arma letal con la que asesinaron a una mujer en un estacioamiento. En el lugar se reportaron varios heridos en la cuadra 400 de Stitt Road en la North Tryon Division.

El viernes 7 de febrero, poco antes de las 10:00 a. m., los agentes respondieron a un llamado de servicio por asalto con un arma letal con heridos en la cuadra 400 de Stitt Road. Al llegar, los agentes descubrieron a una víctima femenina en el estacionamiento con una herida de bala. MEDIC la declaró muerta en la escena.

Los detectives de la Unidad de Homicidios acudieron a la escena para realizar una investigación y el equipo de búsqueda de la escena del crimen acudió para procesar la escena y recolectar evidencia física en el estacionamiento. También acudieron representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas y MEDIC.

El CMPD no informó sobre identidad y cantidad de heridos en este hecho.

La investigación de este caso está activa y en curso. A medida que se desarrolle información adicional, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-TIPS y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede dejar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o http://charlottecrimestoppers.com/. Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20250207-0953-03.

En otro procedimiento, la Unidad de Reducción del Crimen de la Eastway y Providence Division, localizó 18 libras de marihuana oculta y un arma de fuego.

