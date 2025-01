Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua, los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) obtuvieron órdenes de arresto para dos nuevos sospechosos por el asesinato de Aryan Jaswal, de 17 años de edad. El hecho ocurrió en agosto de 2024.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have charged additional suspects. See case update here: https://t.co/TG0O4SJemT

— CMPD News (@CMPD) January 20, 2025