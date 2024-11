Condenan a una trabajadora social por fraude

Charlotte, NC.- Un juez federal condenó a una trabajadora social clínico con licencia de Charlotte a más de 11 años de prisión por fraude a Medicaid, fraude por COVID-19 y lavado de dinero.

Federal judge sentences #Charlotte licensed clinical social worker to 11+ years in prison for Medicaid #fraud, #COVID19 fraud & money laundering.

