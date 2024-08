El camino del Charlotte FC hacia los playoffs

Charlotte, NC.- A medida que la Leagues Cup 2024 llega a su fin, todas las miradas se centran en el último tercio de la temporada de la MLS. Charlotte FC se encuentra actualmente en el sexto lugar de la Conferencia Este, muy cerca de los playoffs.

As the 2024 Leagues Cup wraps up, all eyes turn back to the final third of the MLS season and a push to secure a playoff position.https://t.co/5fIogD36k4

