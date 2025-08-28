Steeler, un perro de detección de la TSA, fue nombrado «Perro del Año»

Pittsburgh.- La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció que Steeler, un labrador retriever de 2 años y medio que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT), fue seleccionado como el «Mejor Perro de Detección» de 2025.

El TSA señaló que el título fue otorgado luego de un concurso nacional en redes sociales donde el público votó por el «perro más adorable» de la agencia.

Explicaron que Steeler, que se unió al equipo hace poco más de un año, trabaja junto a su guía, Mark Smith, para detectar explosivos como parte del enfoque de seguridad de varias capas de la TSA. A pesar de su corta trayectoria, Steeler ya ha demostrado su destreza en el aeropuerto.

Los perros juegan un papel importante en la protección

Al respecto, el subadministrador interino de la TSA, Adam Stahl, señaló que «nuestros equipos de perros detectores de explosivos y sus guías juegan un papel fundamental en la protección de los sistemas de transporte de la nación».

«El Concurso Anual de Perros más Adorables de la TSA nos da la oportunidad de reconocer su arduo trabajo y dedicación. Felicitaciones a Steeler y un agradecimiento a los aproximadamente 1.000 equipos caninos de la TSA que mantienen a Estados Unidos y al público viajero a salvo«, acotó.

Por último, destacaron que la votación fue muy reñida, con Steeler superando a los otros tres finalistas por tan solo unos cientos de votos. Como ganador, Steeler aparecerá en la portada del Calendario Canino de la TSA de 2026, que se lanzará en diciembre. Steeler y su camada nacieron en el Super Bowl Sunday de 2023 y todos recibieron nombres de equipos de la NFL.

