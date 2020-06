Universidad de Texas ofrece beca a hija de George Floyd

Houston, Texas.- La Universidad del Sur de Texas anunció el fondo de becas para la hija de George Floyd.

La Junta de la Fundación TSU, aprobó un fondo para proporcionar una beca completa para Gianna de 06 años de edad.

La información se dio a conocer el martes, día que se efectuó el sepelio de Floyd.

George Floyd nació en Carolina del Norte y creció en Houston, luego se mudó a Minneapolis, donde murió el 25 de mayo mientras estaba detenido por la Policía.

Floyd se graduó de la Escuela Secundaria Jack Yates, ubicada justo al otro lado de la calle de TSU.

Texas Southern University Board of Regents announce scholarship fund for George Floyd’s daughter, Gianna. The Board, in conjunction with the TSU Foundation Board, has approved a fund to provide a full scholarship for Floyd’s beloved daughter, Gianna. #TXSU #GeorgeFloyd pic.twitter.com/RmOuf8z5qU

— Texas Southern University (@TexasSouthern) June 9, 2020