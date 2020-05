Trump amenaza con cambiar a Charlotte como sede de Convención Republicana

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El presidente Donald Trump amenazó este lunes con cambiar la sede de la Convención Nacional Republicana, prevista para agosto en Charlotte, debido a que el gobernador Roy Cooper mantiene a Carolina del Norte en “estado de cierre” por la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Amo el Gran Estado de Carolina del Norte, tanto que insistí en celebrar la Convención Nacional Republicana en Charlotte a finales de agosto. Desafortunadamente, el gobernador demócrata Roy Cooper aún está en estado de cierre y no puede garantizar que para agosto se nos permita una asistencia completa en la Arena”, tuiteó el Presidente.

Trump insistió en que el gobernador “debe dar inmediatamente una respuesta sobre si se permitirá o no que el espacio sea ocupado completamente. Si no, nos veremos obligados a encontrar, con todos los empleos y el desarrollo económico que esto conlleva, otro sitio de la Convención Nacional Republicana”.

Autoridades de Carolina del Norte y Charlotte han dicho que trabajan en áreas de seguridad y salud para garantizar el desarrollo de la Convención Nacional Republicana del 24 al 27 de agosto.

Sin embargo, han aclarado que sus recomendaciones y decisiones se basarán en datos científicos. Incluso es probable que se inste al uso de mascarillas a los 50 mil asistentes que se espera acudan al evento partidista.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020