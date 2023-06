Xi Jinping aprovechó a Bill Gates para invitar tecnología de IA de EE. UU.

Hong Kong, China.- El presidente de China, Xi Jinping conversó el viernes 16 de junio, con Bill Gates, sobre el apogeo de la Inteligencia Artificial (IA), donde dio la bienvenida a que las empresas tecnológicas estadounidenses, incluida Microsoft, aterricen en territorio chino.

Durante su reunión en Beijing, el presidente chino discutió el desarrollo comercial de Microsoft en China. Sin embargo, los detalles conversados en esta reunión no fueron divulgados en los informes de la reunión.

Anteriormente, Xi ya había comentado que China necesita aprovechar las oportunidades para usar la IA en el impulso del desarrollo económico. Pese a que advirtió sobre los riesgos que esto implica, porque China está preparando una nueva ley sobre tecnología, al tiempo de unas reglas para la IA generativa.

La controversial visita de Bill Gates a China se da cuando las dos potencias económicas están en su punto más bajo en décadas. Lo que la IA viene a sembrar otro punto crítico que puede restar a esta relación diplomática.

