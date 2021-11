Twitter anunció salida de su fundador Jack Dorsey

Nueva York, NY.- La red social Twitter tras varias horas de especulaciones anunció, este lunes, la salida de su fundador y máximo ejectuvo, Jack Dorsey, para ser reemplazado por su actual jefe tecnológico Parag Agrawal.

En un comunicado, el fundador de Twitter Jack Dorsey declaró, «He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores».

Ver más: Cyber Monday: Walmart estrena compras en directo por Twitter

Sin embargo, durante estas horas de incertidumbre se dio espacio para multiples especulaciones que vieron afectadas con un alza de sus acciones en un 10% en la espera de la decisión.

Frente a esta situación, el índice Nasqad suspendió su cotización luego de su apertura de la sesión en Wall Street. Por su parte, la firma de pagos digitales Square Inc, de la que Dorsey también es presidente ejecutivo estuvo generando un 3$ de ganancia.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021