París, Francia.- El fabricante de taxis voladores Volocopter demostró ser un participante sólido al demostrar a los ejecutivos del Salón Aeronáutico de París, que va por buen camino para transportar a los clientes en la exhibición deportiva a un año del inicio de los Juegos Olímpicos de París.

Asimismo el espectáculo aéreo más grande del mundo se basa en los aviones militares y comerciales. No obstante los fabricantes de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical tendrán su participación, cerrándose en un acuerdo el lunes con la compra de 100 aviones por parte de HeliShenzhen Eastern General Aviation Co. de China.

Por su parte, Volocopter de Alemania trabaja para superar estos obstáculos que busca lanzar el primer servicio de taxi aéreo. Con este servicio de taxi volador comercial los clientes serán transportados por París durante los JJ. OO de 2024.

Dirk Hoke, director ejecutivo de Volocopter declaró en una entrevista, «Los Juegos Olímpicos son nuestra estrella polar». No obstante intentan lidiar con las aprobaciones regulatorias al tiempo que buscan convencer a los consumidores de su seguridad.

