Sequoia de Amazon: integra la IA y un sistema robótico para envíos navideños

Seattle, WA.- La empresa de comercio electrónico, Amazon anunció la renovación de sus operaciones de almacén con un nuevo sistema robótico, Sequoia que estará equipado con Inteligencia Artificial (IA) como parte de su estrategia para agilizar los envíos navideños.

En este sentido, Tye Brady, jefe tecnológico de Amazon Robotics declaró que el nuevo sistema robótico fue bautizado como Sequoia, en honor a los gigantes árboles de la Sierra Nevada de California.

Brady subrayó que por el momento, el Sequoia ya está operando en un centro logístico de Houston, Texas. Básicamente este sistema robótico fue diseñado para dar velocidad en la cadena de envíos, además de eliminar los accidentes laborales.

Técnicamente, Sequoia integra diferentes sistemas robóticos ofreciendo la capacidad de almacenar el inventario de Amazon en contenedores. Es decir, este sistema cuenta con robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados.

New tech is exciting, but can lead to questions. We get it. That's why we're working with @MIT and polling firm @Ipsos to study public sentiment around the impact of robotics and AI in industrial settings. This will help us develop tech that supports our employees’ experience and… pic.twitter.com/mDjOtbJxBY

— Amazon (@amazon) October 18, 2023