¡Reveladoras muestras del espacio! Cápsula Osiris-Rex de la NASA regresó a la Tierra

Salt Lake City, UT.- El domingo 24 de septiembre la cápsula Osiris-Rex de la NASA regresó a grandes velocidades de manera exitosa a la Tierra con las ansiadas muestras de un meteorito gigante, que tiene el objetivo de descifrar el origen de la vida.

La cápsula Osiris-Rex de la NASA se convirtió en una bola de fuego en el cielo, que luego desplegó su paracaídas para frenar el descenso. La misión fue un éxito, que terminó en un suave aterrizaje en el desierto de Utah.

El contenido de la cápsula Osiris-Rex consistía en un puñado de polvo recolectado del asteroide Bennu. Una roca espacial del tamaño de una montaña, que los científicos creen pueda ofrecer información clave para respondernos ¿de dónde venimos?.

Dante Lauretta, investigador principal de la misión, «Cuando tengamos los 250 g del asteroide Bennu, estaremos viendo material que existía antes que existiera nuestro planeta, incluso algunos granos podrían ser más viejos que nuestro sistema solar».

Además añadió, «Estamos tratando de rastrear nuestros inicios. ¿Cómo se formó la Tierra y por qué es un lugar habitable? ¿De dónde viene toda el agua de nuestros océanos? ¿De dónde viene todo el aire que existe en nuestra atmósfera? Y de manera más importante, ¿cuál es la fuente de todas las moléculas orgánicas que componen la vida en la Tierra?».

You rock! 🫶

Thank you to @UofArizona and @LockheedMartin for working with us on the historic #OSIRISREx mission! Special thanks, too, to the @usairforce and @usarmy for the safe place to land. pic.twitter.com/5JYcNzYAZP

— NASA (@NASA) September 24, 2023