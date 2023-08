Pueblo Rachel: la comunidad que hace vida bajo la sombra del Área 51

Las Vegas, NV.- La confirmación de la existencia del Área 51 la hizo el U.S. Defense Department hace 10 años, que viene funcionando desde 1955 como un campo de entrenamiento para la U.S. Air Force, sin embargo, este enigmático lugar ya había sido expuesto por unos 50 apasionados de la ufología que se mudaron a un pueblo contiguo en la década de los 90′.

Este pueblo llamado Rachel, está conformado por remolques de caravanas y unas 20 casas prefabricadas. Se estima que los habitantes de Rachel son estadounidenses retirados que en su momento denunciaron al Gobierno de analizar restos de OVNIS y extraterrestres en su interior.

Ver más: Antiguo oficial de Air Force sobre OVNIS confesó «no estamos solos»

Rachel está ubicado a dos horas y media de Las Vegas y se unen por medio de la famosa e interminable Extraterrestrial Highway. En este recorrido el nombre de David Grush se ha vuelto muy famoso, por ser un ex oficial de Air Force Intelligence, que el pasado 26 de julio hizo declaraciones muy reveladoras.

Habitantes del pueblo Rachel vecino al Área 51 confiesan, «Verían cosas inimaginables»

Algunas de las declaraciones de Grush aseguran que en el Área 51 hay OVNIS y «restos biológicos no humanos».

Por su lado, el encargado del Bar y Motel Little A’Le’Inn de Rachel, anclado a 32 kilómetros de la base de Groom Lake, expresó, «Lo de Grusch no es nuevo. A los que no creen que haya seres que nos visitan, les diría que pasen una noche aquí. Verían cosas inimaginables».

Así pues, las declaraciones de Grush en la United States House of Representatives no tenían precedentes. Por lo que supone, un nuevo camino para la «superación del estigma» OVNI, según el vaquero Jaime de 50 años de edad.

Ver más: NASA celebró la primera reunión pública sobre ovnis

El mismo Jaime que se trasladó al pueblo Rachel luego de investigar el controversial y famoso, «Caso Roswell» ocurrido en Nuevo México en 1947, dijo, «¿Cuánto tiempo llevamos escuchando a la gente hablar de nosotros como los pirados de los alienígenas? Algo está cambiando ahora».

Video: La #NASA lanzó un nuevo satélite