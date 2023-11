Momias peruanas de tres dedos son «nuestros descendientes»

Ciudad de México, México.- El Congreso de México, el martes 7 de noviembre escuchó la declaración de investigadores sobre un conjunto de momias peruanas de tres dedos, que anteriormente fueron presentadas como evidencia potencial de formas de vida no humanas.

El pasado 13 de septiembre los legisladores escucharon al periodista mexicano y referente del mundo ovni, Jaime Maussan. En esta ocasión se presentaron dos momias, consideradas las primeras en su tipo, donde Maussan dijo que fueron halladas cerca de las Líneas de Nazca, no muy lejos de Lima, en Perú.

No obstante, en la sesión de 7 de noviembre, Maussan se basó en demostrar que los cuerpos -no exhibidos en esta ocasión-, no eran falsos. De modo que, una serie de médicos afirmaron que las momias eran reales, y que fueron organismos que alguna vez vivieron.

Congreso mexicano realiza segunda sesión ovni con momias peruanas de tres dedos

De esta manera, Maussan no fue explícito sobre si estas momias eran de origen extraterrestre, pero sí lo sugirió, «Ninguno de los científicos dice que [los resultados del estudio] prueban que sean extraterrestres. Pero voy más allá».

Así pues, el antropólogo Roger Zúñiga de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ica, Perú destacó que los investigadores estudiaron cinco «especímenes» parecidos durante largos 4 años.

Finalmente, el antropólogo Zúñiga subrayó, «son reales». Además, agregó que «No hubo absolutamente ninguna intervención humana en la formación física y biológica de estos seres».

Las momias de halladas en las Líneas de Nazca son «nuestros descendientes»

Por su lado, el congresista Sergio Gutiérrez del partido Morena, solicitó una reforma a la ley de México para oficializar y hacer pública toda esta información sobre ovnis.

La conclusión más controversial fue del cirujano argentino, Celestino Adolfo Piotto certificó que luego de analizar los resultados él determinó que se trataba de una versión evolucionada de los seres humanos actuales.

Para esta conclusión Adolfo Piotto analizó pruebas e imágenes de las momias. De acuerdo a esto, el cirujano etiquetó a las momias como «nuestros descendientes».

