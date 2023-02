Miles de usuarios afectados por interrupciones de T-Mobile

Charlotte, NC.- Miles de usuarios de T-Mobile en todo Estados Unidos fueron afectados por interrupciones de red este lunes 13 de febrero, sin embargo la compañía respondió que ya estaban abordando la interrupción que afectó a varios servicios celulares.

El operador estadounidense T-Mobile expresó que estaba trabajando para resolver el problema causado, específicamente por intermitencia con servicios de voz, mensajería y datos en distintas zonas. Sin embargo, la compañía de telefonía no precisó la cantidad de afectados.

Pese a los datos imprecisos la cantidad de informes de interrupción de T-Mobile alcanzó más de 83.000 en las últimas 24 horas. Para la medianoche, esta cifra había bajado a unos 9.000 reportes.

Por medio de su cuenta de Twitter, T-Mobile respondió a los usuarios que tenían problemas de interrupción de servicios. En muchos casos informó que revisará las quejas, pero no dio detalles del alcance ni del origen de la interrupción del servicio.

Our teams are rapidly addressing a 3rd party fiber interruption issue that has intermittently impacted some voice, messaging and data services in several areas. The situation is improving and we hope to have a full resolution very soon. We apologize for any disruption caused.

