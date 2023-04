Kamala Harris estuvo comprando arepas en Miami

Miami, FL.- Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos junto a su equipo compró algunas arepas en un restaurante de comida venezolana en Miami, Florida llamado Doggi’s Arepa Bar, donde compartió unos minutos con los empleados, algunos comensales y con el dueño del lugar.

La vicepresidenta Harris luego de concluir una entrevista con una cadena de noticias pidió las arepas para llevar como almuerzo. No obstante, Harris comentó a una de las empleadas que ya había probado las arepas venezolanas en otra ocasión.

Asimismo, Harris dijo, «Estoy muy feliz de haber venido aquí. Me siento muy honrada y voy a llevarme algunas arepas conmigo, aunque no sé si lleguen completas a casa y mi esposo alcance a comerlas».

Sin embargo, la vicepresidenta del país alagó las arepas de Doggi’s Arepa Bar, «las de este lugar son muy famosas». Según los dueño de la arepera en Miami, Harris pidió; una arepa Catira, es decir, rellena con queso amaillo rallado con pollo desmenuzado; y una arepa de Pabellón Criollo, rellena con carne mechada, caraotas o frijoles, plátano y queso.

I stopped by Doggi’s Arepa Bar in Miami to try their famous arepas. Small businesses like this one are the backbone of our nation. pic.twitter.com/G3wFvT1b2s

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 23, 2023