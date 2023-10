Jóvenes venezolanos ganan Oro y Plata en Concurso Mundial de Robótica 2023

Singapur.- La selección de Venezuela, conformada por 6 jóvenes zulianos, fue galardonada Oro en el Premio Albert Einstein a la excelencia internacional FIRST Global en el Concurso Mundial de Robótica 2023, «First Global Challenge«, llevada a cabo en Singapur, el martes 10 de octubre.

El concurso contó con la presencia de 191 países. Venezuela también ganó Plata en el PRIMER Premio al Gran Desafío Global. En este renglón, el equipo de Kazajstán se llevó el Oro y la República Popular de China se llevó el Bronce.

El equipo de Venezuela de robótica está conformado por: Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez, Alek Caliman, Antonio Colina y Rosa Wong.

Jóvenes venezolanos ganan Concurso Mundial de Robótica en Singapur #10Oct 2023

La competición se llevó a cabo entre el 7 y el 10 de octubre en la nación asiática. Los participantes obligatoriamente deben poseer entre 14 y 18 años.

¡Orgullosos de ser venezolanos! 🇻🇪

El #TeamVenezuela se corona Campeón Mundial de Robótica en Singapur 2023. 🏆🤖

Nos llena de alegría saber que nuestras talentosos #JuventudPatriótica gano el prestigioso Albert Einstein Award y obteniendo la medalla de plata por su desempeño.

Hasta ahora, el First Global Challenge es la competencia juvenil de robótica más importante del mundo. El objetivo se basó en «el tema «Horizontes de hidrógeno«. La competencia reunió a la próxima generación de líderes STEM de 191 países, unidos en su búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y un mañana mejor».

Join us today for the Ranking Matches, Playoff Matches, Finals, Awards and Closing! 🤖🥇🎉 #FGC2023Singapore

En la web de la competencia precisa, «La selección venezolana tiene una rica trayectoria, participando en seis ediciones de esta competencia, participando en sedes como Washington DC, México DF, Dubai y Ginebra«.

Además, siguió, «durante la pandemia nos adaptamos a las ediciones remotas, logrando la notable hazaña de quedar subcampeones del mundo en un desafío especial. A lo largo de nuestro recorrido, hemos ganado con orgullo cuatro medallas y tres premios«.

Finalmente, el objetivo del equipo venezolano radica en «Juntos compartimos un propósito común: representar a nuestro país lo mejor que podamos, defendiendo valores como la integridad, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo y la valentía«.

Video: 2023 FIRST Global Challenge Promo – Join us in Singapore!